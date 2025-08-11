Ученые создали первый белорусский сорт винограда для сухого вина. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил директор Института плодоводства Национальной академии наук Александр Таранов, передает БелТА.
— Мы имеем наработку одного из первых сортов отечественного технического назначения. Он уже получил рабочее название «Ларец», — пояснил Таранов.
Директор Института плодоводства заметил, что с указанным названием виноград был передан в систему государственного сортоиспытания. Ученый обратил внимание, что даже в непростых погодных условиях 2025 года есть неплохая нагрузка на куст — около двух-трех килограммов на растение.
— Это говорит о том, что сорт реализует свою продуктивность, является устойчивым к основным болезням винограда. Наши предварительные результаты показали пригодность для изготовления сухого вина, — подчеркнул Александр Таранов.
По его словам, в институте есть 530 сортообразцов винограда — крупнейшая коллекция по Восточной Европе. Таранов заметил, что имеются наработки по всем направлениям: и технические, и столовые сорта винограда.
Тем временем кукурузу рекордного размера 3,62 метра в высоту вырастили в Беларуси.
Ранее белорусские ученые вывели новый сорт картофеля устойчивый к болезням: «С отредактированным геномом».
Кстати, синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси.