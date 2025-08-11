Ричмонд
+25°
мгла
В Зеленограде ветврачи впервые прооперировали декоративную рыбку

В Зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь аквариумной рыбе. Историю «пациентки» передали в телеграм-канале ветклиники.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»

В Зеленоградской ветеринарной клинике впервые оказали помощь аквариумной рыбе. Пациенткой стала бирюзовая акара в возрасте около 5−7 лет. Владельцы заметили у нее образование на брюшке, которое за неделю быстро увеличилось. Рыба стала хуже плавать, испытывала трудности с дефекацией, а также возник риск разрыва опухоли.

Врачи решили провести диагностику и хирургическое вмешательство. Ультразвуковое исследование выполнила специалист Татьяна Барагина. Исследование показало, что у акары образовалась киста с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург клиники Надежда Кузина провела пункцию и удалила содержимое кисты.

Подобная процедура в клинике проводилась впервые, но операция прошла успешно. Уже вскоре после вмешательства рыба стала активной и вернулась к нормальной жизни.

Врачи отмечают, что акара будет находиться под наблюдением, так как сохраняется риск повторного накопления жидкости и развития патологического процесса. Тем не менее специалисты считают операцию удачной и подчеркивают, что ветеринарная помощь может быть эффективной не только для млекопитающих, но и для декоративных рыб.