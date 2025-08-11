На стажировку в мэрию Казани поступило рекордные 582 заявки

Особое внимание в этом сезоне было уделено практической составляющей: каждый стажер работал в интересующем его подразделении. Так, один из студентов, Алмаз Валиев, проявил себя настолько успешно, что получил предложение о работе и был принят в префектуру «Старый город» уже во время стажировки.