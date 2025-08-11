На стажировку в мэрию Казани поступило рекордные 582 заявки

В этом году на студенческие стажировки в мэрии Казани поступило рекордные 582 заявки. Из них 40 наиболее мотивированных студентов из вузов и колледжей города прошли двухмесячную стажировку, чтобы изнутри ознакомиться с работой Исполнительного комитета. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила начальник Управления кадровой политики исполкома Казани Ирина Бочкова.
«Нам важно, чтобы между городской властью и молодыми людьми не было никаких барьеров, чтобы молодые специалисты, начинающие свой трудовой путь, видели возможности, которые дает работа в Исполнительном комитете», — отметил первый заместитель главы муниципального образования города Денис Калинкин.
Формат студенческих стажировок был запущен в мэрии четыре года назад. За это время 16 стажеров получили предложение о работе и стали сотрудниками городского исполнительного комитета, что подчеркивает эффективность программы.
В этом году программа привлекла беспрецедентное количество заявок — 582 претендента. Из них были отобраны 40 наиболее мотивированных студентов, которые в течение двух месяцев погружались в систему городского хозяйства, посещали объекты инфраструктуры и перенимали управленческий опыт.
Особое внимание в этом сезоне было уделено практической составляющей: каждый стажер работал в интересующем его подразделении. Так, один из студентов, Алмаз Валиев, проявил себя настолько успешно, что получил предложение о работе и был принят в префектуру «Старый город» уже во время стажировки.
Нововведением этого года стало более глубокое погружение в работу по управлению территориями: стажеры провели время с главами районных администраций, что позволило им увидеть, как осуществляется городское управление на практике.
Помимо стажировок, «Команда Казани» активно проводит профориентационную работу: состоялось 16 встреч в ведущих вузах и колледжах Казани, где руководители делились опытом и отвечали на вопросы студентов.
Отдельной гордостью для молодежи стала встреча мэра Казани Ильсура Метшина со старостами КФУ. «В “Команде Казани” мы уверены: сильный город строят сильные люди. И наша задача — сделать так, чтобы молодежь видела в мэрии не только работодателя, но и пространство возможностей, роста и вдохновения», — заключила Ирина Бочкова.
Напомним, в День молодежи мэрия столицы Татарстана совместно с HeadHunter организовала площадку «Карьера в Казани» в экстрим-парке «УРАМ», которую посетило более 20 тысяч человек. Подростки и студенты смогли познакомиться с потенциальными работодателями города, пройти экспресс-собеседования и получить консультации по построению своего профессионального пути.