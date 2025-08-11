В маркетплейсе Wildberries появилась возможность делиться корзиной через QR-код

Wildberries внедрил новую функцию совместного использования корзин. Теперь пользователи могут обмениваться подборками товаров через специальную ссылку или QR-код. Для этого достаточно выделить нужные позиции в корзине и нажать кнопку «Поделиться» в интерфейсе приложения или веб-версии, рассказали в ТАСС.
Получатели таких подборок видят переданные товары в своих корзинах в неизменном виде — с сохранением выбранных характеристик (размера, цвета и других параметров). Особенность функции в том, что она поддерживает как полную корзину, так и отдельно выбранные товары.
Компания отмечает маркетинговый потенциал нововведения. Блогеры и эксперты теперь могут создавать тематические подборки для своей аудитории, а продавцы — органично продвигать товары через таких авторов. Для корректной работы функции требуется актуальная версия приложения у всех участников обмена.