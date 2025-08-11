Юрий Слюсарь почтил память жертв трагедии в Змиевской балке

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В августе 1942 года нацистские каратели казнили здесь более 27 тысяч мирных жителей области и военнопленных. Трагедия началась с принудительных работ по рытью рвов, а 11 августа еврейское население под предлогом «переселения» колоннами привели к месту расправы.
Слюсарь подчеркнул, что Змиевская балка остается символом одной из самых кровавых страниц войны в регионе, призвав хранить память о жертвах и противостоять любым проявлениям фашизма.
«Мы, наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне, должны противостоять фашизму и не дать повториться кровавой трагедии никогда», — заключил глава региона.