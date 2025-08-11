Отель в Китае запустил услугу «сон с питомцем»

В Ухане (провинция Хубэй, центральный Китай) отель Biguiyuan Phoenix Hotel запустил необычную услугу — «сон с питомцем». С начала июля постояльцы могут выбрать собаку, которая проведет с ними сутки. Стоимость предложения — 499 юаней (около 5500 рублей). В нее входит проживание в тематическом номере и сопровождение животного.
В программе участвуют 10 собак пород с мягким характером. Среди них вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски. Часть животных содержится в отеле, другие предоставляются профессиональными центрами дрессировки. Перед «трудоустройством» всех собак проверяют на здоровье и поведение, вакцинируют и обучают взаимодействию с гостями.
По словам менеджера отеля, одна семья выбрала терьера, чтобы компенсировать отсутствие домашнего питомца. «Они сказали, что собака принесла им радость во время поездки. Когда их дочь гуляла с ней в саду, ее лицо светилось от счастья», — рассказал он.
При этом юрист Шанхайской фирмы Yingdong Ду Синьюэ напомнил, что отель несет полную ответственность, если собака причинит вред гостю, за исключением случаев грубой неосторожности клиента. Если же животное пострадает, виновного гостя занесут в «черный список» отеля.
Новость вызвала споры в соцсетях. Одни пользователи поддержали идею, отмечая, что она может помочь тем, кто боится спать в одиночку. Другие считают услугу рискованной и предполагают, что недобросовестные люди могут намеренно провоцировать животных ради компенсации.