Добывавшая в России нефть иностранная компания самоликвидировалась

Добывавшая в России нефть компания PetroNeft объявила о самоликвидации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Добывавшая в России нефть ирландская компания PetroNeft объявила о самоликвидации, говорится на сайте предприятия.

«Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, работавшая в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята соответствующая резолюция», — указано в сообщении.

Отмечается, что ликвидатором предприятия назначили Дэвида Ван Десселя: ему необходимо распределить активы между участниками организации.

PetroNeft Resources была основана в 2005 году для разведки и добычи в Томской области.