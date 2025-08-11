Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набережную Черной речки благоустроят к 2027 году

Набережную Черной речки на участке от Богатырского проспекта до Сабировской улицы благоустроят в 2026—2027 годах. Об этом 11 августа рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Комплексный проект реконструкции и благоустройства набережной разрабатывается по заказу администрации Приморского района.

"Планов по реконструкции много, поделюсь некоторыми:

Формирование благоустроенных откосов: обустроенные спуски к реке позволят горожанам свободно приближаться к воде и наслаждаться живописностью природы.

Устройство современного наружного освещения.

Обустройство зон активного отдыха: планируется строительство прогулочных дорожек, велодорожек, скамеек, мест для пикников и спортивных тренажеров.

Организация детских игровых площадок", — написал Разумишкин.

В ЕИС «Закупки» проведено два тендера на благоустройство набережной Черной речки: для участков от Богатырского проспекта до ул. Генерала Хрулева и от ул. Генерала Хрулева до Сабировской улицы. Первый аукцион был разыгран еще весной 2024-го, за 2,17 млн рублей. Второй — весной 2025-го, за 2,25 млн рублей. В обоих случаях контракты были заключены с ООО «Стройтехнадзор».

Задания на проектирование предполагают дополнительное озеленение и организацию водоотведения, два проекта должны быть согласованы между собой. Общая площадь благоустройства составляет 4,3 га.

Вдоль берегов Черной речки, от ул. Генерала Хрулева до Сабировской, расположены несколько гаражных кооперативов. В 2020 году обсуждалась возможность убрать по крайней мере некоторые из гаражей, чтобы благоустроить это пространство. Однако какого-либо решения по этому поводу принято не было.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах на благоустройство набережной Большой Невки.