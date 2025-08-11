Набережную Черной речки благоустроят к 2027 году

В ЕИС «Закупки» проведено два тендера на благоустройство набережной Черной речки: для участков от Богатырского проспекта до ул. Генерала Хрулева и от ул. Генерала Хрулева до Сабировской улицы. Первый аукцион был разыгран еще весной 2024-го, за 2,17 млн рублей. Второй — весной 2025-го, за 2,25 млн рублей. В обоих случаях контракты были заключены с ООО «Стройтехнадзор».