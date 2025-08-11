Ричмонд
Минчанин потратил пять лет на восстановление редкого компьютера IBM PC из 90-х

Житель Минска Артём завершил пятилетний проект по восстановлению редкого компьютера IBM PC 365 середины 1990-х годов. Эта рабочая станция предназначалась для профессиональных задач в инженерной и научной сферах.

Особенностью восстановленной модели стала двухпроцессорная конфигурация с чипами Pentium Pro частотой до 200 МГц. Эти процессоры впервые использовали технологию спекулятивного выполнения, которая впоследствии стала причиной уязвимостей Spectre и Meltdown. Для комплектации системы потребовались редкие компоненты, включая модуль памяти объёмом 512 МБ и специальный блок питания для второго процессора.

В систему интегрирован первый массовый 3D-ускоритель 3DFX Voodoo 1, выпущенный в 1996 году. Дополняет комплект оригинальная периферия IBM и мультимедийный CD-привод Creative с пультом дистанционного управления, пишет tech.onliner.by.

В середине 1990-х подобная конфигурация стоила около 4000 долларов, что эквивалентно современным 10 000 долларов с учётом инфляции. Такие компьютеры были доступны преимущественно корпоративным пользователям и состоятельным частным клиентам.