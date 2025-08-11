Минчанин потратил пять лет на восстановление редкого компьютера IBM PC из 90-х

Особенностью восстановленной модели стала двухпроцессорная конфигурация с чипами Pentium Pro частотой до 200 МГц. Эти процессоры впервые использовали технологию спекулятивного выполнения, которая впоследствии стала причиной уязвимостей Spectre и Meltdown. Для комплектации системы потребовались редкие компоненты, включая модуль памяти объёмом 512 МБ и специальный блок питания для второго процессора.