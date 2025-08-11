В воздухе Иркутска, Ангарска и Шелехова зарегистрировали превышение опасных веществ

В семи городах Иркутской области Роспотребнадзор на постоянной основе осуществляет мониторинг качества атмосферного воздуха в рамках федерального проекта «Чистый воздух». За семь месяцев 2025 года управление провело 2560 исследований воздуха в Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Приангарью.
В областном центре зарегистрировано превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации бенз (а)пирена в 15 пробах из 40, взвешенных веществ в 10 пробах из 40 и формальдегида в одной пробе из 40. Превышение максимально разовых ПДК зарегистрировано по бутилацетату в трёх пробах из 160, этилбензолу в 12 пробах из 160, метилбензолу в четырёх пробах из 160 и диметилбензолу в шести пробах из 160.
В Ангарске было проведено 1200 исследований воздуха. Было зарегистрировано превышение ПДК среднесуточной зарегистрировано по формальдегиду в двух пробах из 40 и гидроксибензолу в одной пробе из 40. В Шелехове сотрудники Роспотребнадзора провели 1040 исследований атмосферы. Зарегистрировали превышение среднесуточной ПДК по диоксиду азота в 15 пробах из 40.
В Черемхово провели 680 исследований, в Усолье-Сибирском — 680, в Свирске — 520, и в Зиме — 520. В этих городах превышений предельно допустимой концентрации опасных веществ не зарегистрировано.
Результаты исследований Роспотребнадзор направляет в заинтересованные службы и ведомства для принятия мер в рамках полномочий.
Ранее агентство писало, что по итогам первого полугодия 2025 года превышение вредных веществ в воздухе зарегистрировали в Иркутске, Ангарске и Шелехове. В Иркутске превышение предельно допустимой концентрации выявили по бенз (а)пирену (в 15 пробах из 32), взвешенным веществам (в 10 пробах из 32) и по формальдегиду (в одной пробе из 32). Превышение максимально разовых ПДК зарегистрировали по бутилацетату (в трех пробах из 128), этилбензолу (в 12 пробах из 148), метилбензолу (в четырез пробах из 128) и диметилбензолу (в шести пробах из 128).