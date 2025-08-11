В воздухе Иркутска, Ангарска и Шелехова зарегистрировали превышение опасных веществ

Ранее агентство писало, что по итогам первого полугодия 2025 года превышение вредных веществ в воздухе зарегистрировали в Иркутске, Ангарске и Шелехове. В Иркутске превышение предельно допустимой концентрации выявили по бенз (а)пирену (в 15 пробах из 32), взвешенным веществам (в 10 пробах из 32) и по формальдегиду (в одной пробе из 32). Превышение максимально разовых ПДК зарегистрировали по бутилацетату (в трех пробах из 128), этилбензолу (в 12 пробах из 148), метилбензолу (в четырез пробах из 128) и диметилбензолу (в шести пробах из 128).