Туристов могут полностью оставить без «шведского стола» в Турции

Власти Турции рассматривают возможность отказа от формата «шведский стол» в ресторанах и отелях из-за значительных потерь. Об этом сообщил член Совета по сельскому хозяйству и продовольственной политике Рамазан Бингёль. По его словам, готовится специальный доклад с мерами по снижению отходов, который будет направлен президенту.