Туристов могут полностью оставить без «шведского стола» в Турции

Власти Турции рассматривают возможность отказа от формата «шведский стол» в ресторанах и отелях из-за значительных потерь. Об этом сообщил член Совета по сельскому хозяйству и продовольственной политике Рамазан Бингёль. По его словам, готовится специальный доклад с мерами по снижению отходов, который будет направлен президенту.
По информации, предоставленной фондом TİSVA, в Турции ежегодно утилизируется около 23 млн тонн продовольствия, причем значительная часть — приблизительно треть — выбрасывается еще до приготовления. Наибольший объем потерь приходится на овощную и фруктовую продукцию, а также хлебобулочные изделия.
В гостиницах, работающих по системе «все включено», в среднем на каждого постояльца приходится около 150 граммов выброшенной еды. Более того, около 40% пищевых продуктов приходят в негодность из-за нарушений условий хранения и транспортировки, что влечет за собой значительные финансовые убытки.
Представители туристической отрасли высказывают критику в отношении системы «все включено» из-за избыточного потребления продуктов. По словам Хакана Саатчиоглу из POYD, ежемесячные убытки отелей, связанные с пищевыми отходами, могут достигать 17 тысяч долларов в расчете на тысячу отдыхающих.
Ожидается, что окончательные предложения по снижению пищевых отходов будут готовы в ближайшие месяцы. Если инициатива получит поддержку, Турция может стать одной из первых стран, где на законодательном уровне ограничат формат «шведского стола».