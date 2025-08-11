Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии за сутки диагностировали 15 заражений коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки выявили 15 случаев ковида.

Источник: Комсомольская правда

За последние 24 часа в Башкирии подтвердили 15 новых случаев COVID-19. Эти данные озвучил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин во время рабочего совещания в ЦУРе республики.

Сейчас в больницах Башкирии проходят лечение 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 348 человек получают медицинскую помощь амбулаторно, не требуя госпитализации.

В инфекционных стационарах региона развернуто 110 специализированных коек, из которых свободными остаются 46,4%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.