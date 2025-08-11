В Башкирии за сутки диагностировали 15 заражений коронавирусом

За последние 24 часа в Башкирии подтвердили 15 новых случаев COVID-19. Эти данные озвучил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин во время рабочего совещания в ЦУРе республики.
Сейчас в больницах Башкирии проходят лечение 47 пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 348 человек получают медицинскую помощь амбулаторно, не требуя госпитализации.
В инфекционных стационарах региона развернуто 110 специализированных коек, из которых свободными остаются 46,4%.
