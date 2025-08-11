Старт ремонта на Невском и ограничения на Обводном: что ждет водителей в ближайшие дни

Новые ограничения движения из-за ремонта дорог и работ на сетях с 11 по 13 августа вступят в силу в шести районах Петербурга. В том числе стартуют перекрытия на Невском проспекте и ограничения на набережной Обводного канала и одном из перекрестков проспекта Стачек.