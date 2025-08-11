Старт ремонта на Невском и ограничения на Обводном: что ждет водителей в ближайшие дни

Адмиралтейский район.
На один день, 13 августа, из-за ремонта дороги перекроют движение по Курляндской улице в створе Старо-Петергофского проспекта (нечетная сторона), сообщает 11 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. При этом до 14 августа ограничен проезд по Старо-Петергофскому проспекту от набережной Обводного канала до Курляндской улицы.
Объехать можно будет по Рижскому проспекту, улице Циолковского, набережной Обводного канала, улице Степана Разина, набережной Фонтанки, Курляндской улице и Либавскому переулку.
А с 11 августа по 10 сентября введут ограничения для реконструкции теплосети:
- с 11 августа по 6 сентября — перекрытие движения по Подъездному переулку в створе набережной Обводного канала;
- с 12 августа по 10 сентября — ограничение движения по набережной Обводного канала от Введенского канала до улицы Константина Заслонова.
Объезд предусмотрен по набережной Обводного канала, Введенскому каналу, Загородному проспекту, Звенигородской улице, Подъездному переулку и улице Марата.
Калининский район.
С 13 августа по 11 октября для прокладки инженерных сетей ограничат движение по Полюстровскому проспекту от площади Калинина до Чугунной улицы.
Кировский район.
С 13 по 14 августа в ночное время ограничат движение на перекрестке улицы Зенитчиков и проспекта Стачек. Будет закрыт сквозной проезд через перекресток по улице Зенитчиков. Там будут ремонтировать дорогу.
Объезд участка предусмотрен по маршруту: Краснопутиловская улица, улица Зайцева, дорога на Турухтанные Острова, Кронштадтская улица, Корабельная улица, Комсомольская площадь, проспект Стачек, улица Зенитчиков, проспект Маршала Жукова, Портовая улица, улица Червонного Казачества, Автовская улица, улица Маринеско.
Также напомним, что до 30 августа ограничен проезд по проспекту Стачек на участке от Комсомольской площади до путепровода над Портовой улицей, включая «карман» у дома 59 по проспекту Стачек и перекрестки.
Красносельский район.
С 11 августа по 7 сентября в Красном Селе из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по проспекту Красных Командиров от улицы Первого Мая до проспекта Двадцать Пятого Октября. При этом будут поэтапно закрывать выезды на проспект Красных Командиров с прилегающих улиц.
Московский район.
С 11 по 15 августа для ремонта инженерных сетей ограничат движение по Внуковской улице от Пулковского шоссе до Шереметьевской улицы.
Центральный район.
С 13 по 27 августа будут ремонтировать дорожное покрытие Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. Первый этап работ продлится с 13 по 14 августа: будет закрыто движение от набережной Мойки до Садовой улицы.
Объезд в направлении Дворцового моста предусмотрен по Невскому, Садовой и Гороховой улицам, Адмиралтейскому проспекту (Малая Морская улица) и Дворцовому проезду. В сторону площади Восстания объехать можно будет по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту, Гороховой улице, Садовой улице и дальше по Невскому.