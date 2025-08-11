Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Березников школьники-вандалы разбили конструкцию фонтана

Глава города Казаченко возмутился действиями детей.

Источник: Аргументы и факты

Школьники-вандалы разбили конструкцию фонтана в центре Березников, сообщил глава города Алексей Казаченко.

Как пояснил мэр, происшествие случилось в ночь на 11 августа в главном парке.

«Дети разбили фонтан на центральной аллее Городского парка. Повредили декоративные столбики освещения у входа на детскую площадку. Утром осмотрел место вандализма. Эмоции захлёстывают», — сообщил Алексей Казаченко в своём телеграм-канале.

Глава Березников осудил действия школьников, посетовав на то, что люди не ценят то, что создают власти для горожан.

«Мы формируем новые общественные пространства, ремонтируем придомовые территории, детские и спортивные площадки, вкладываем значительный человеческий и финансовый ресурс, но не учим своих детей беречь созданное», — заявил Казаченко.

Действия школьников-вандалов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Глава Березников утверждает, что это поможет найти хулиганов. Администрация города уже подготовила заявление в полицию.

«В очередной раз обращаюсь к родителям — разговаривайте со своими детьми, закладывайте в души и сердца правильные смыслы!» — написал Казаченко.