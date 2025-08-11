В центре Березников школьники-вандалы разбили конструкцию фонтана

Школьники-вандалы разбили конструкцию фонтана в центре Березников, сообщил глава города Алексей Казаченко.
Как пояснил мэр, происшествие случилось в ночь на 11 августа в главном парке.
«Дети разбили фонтан на центральной аллее Городского парка. Повредили декоративные столбики освещения у входа на детскую площадку. Утром осмотрел место вандализма. Эмоции захлёстывают», — сообщил Алексей Казаченко в своём телеграм-канале.
Глава Березников осудил действия школьников, посетовав на то, что люди не ценят то, что создают власти для горожан.
«Мы формируем новые общественные пространства, ремонтируем придомовые территории, детские и спортивные площадки, вкладываем значительный человеческий и финансовый ресурс, но не учим своих детей беречь созданное», — заявил Казаченко.
Действия школьников-вандалов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Глава Березников утверждает, что это поможет найти хулиганов. Администрация города уже подготовила заявление в полицию.
«В очередной раз обращаюсь к родителям — разговаривайте со своими детьми, закладывайте в души и сердца правильные смыслы!» — написал Казаченко.