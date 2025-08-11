На ВДНХ пройдет фестиваль «Вкусы России» с 14 по 24 августа

«На сцене будут проводиться кулинарные шоу “Битва на кухне” с участием известных людей и именитых шеф-поваров, а также выступления танцевальных, вокальных и инструментальных коллективов из разных регионов. Свои номера покажут артисты из Карелии, Чувашии, Удмуртии, Челябинской области. Для юных посетителей и их родителей подготовят локацию “Город профессий АПК “Я в агро”. В ней ребят познакомят с современными специальностями и новыми технологиями в сельском хозяйстве”, — добавили в департаменте.