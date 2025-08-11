Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске проверяют готовность школ к новому учебному году

В Иркутске продолжается работа межведомственной комиссии по приемке школ к 1 сентября.

Источник: Freepik

Комиссия, в состав которой входят представители департамента образования, ГИБДД, Росгвардии, полиции и родительского контроля, проверила 26 образовательных учреждений, включая школу № 15. Об этом сообщает городская администрация.

В ходе проверки специалисты осмотрели учебные кабинеты, коридоры, эвакуационные выходы, а также оценили антитеррористическую защищенность, работу систем видеонаблюдения и связи.

В школе № 15, которой в сентябре исполняется 90 лет, сохраняются медицинский, педагогический и социально-экономический профили обучения. 1 сентября в школе откроют «Парту Героя», посвященную ветерану Великой Отечественной войны и бывшему директору школы. В этом году школа примет два первых класса, общее число учащихся составит 712 человек.