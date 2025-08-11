В Иркутске проверяют готовность школ к новому учебному году

В школе № 15, которой в сентябре исполняется 90 лет, сохраняются медицинский, педагогический и социально-экономический профили обучения. 1 сентября в школе откроют «Парту Героя», посвященную ветерану Великой Отечественной войны и бывшему директору школы. В этом году школа примет два первых класса, общее число учащихся составит 712 человек.