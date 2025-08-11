Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инсайдер Карпов: «Акрон» оформил бесплатный трансфер Константина Марадишвили

Стало известно, что 25-летний теперь полузащитник перешел в тольяттинский клуб на сезон с возможностью продления сотрудничества.

Стало известно, что 25-летний теперь полузащитник перешел в тольяттинский клуб на сезон с возможностью продления сотрудничества.

Напомним, ранее Константин Марадишвили прошел медобследование и провел несколько дней в расположении «молодых и звонких». Изначально тольяттинцы договорились с «Локомотивом» о бесплатной аренде.

При этом зарплата футболиста должна была составлять 70 тыс. евро (сейчас — около 6,5 млн рублей). Причем 21 тыс. евро перечисляют тольяттинцы, а 49 тыс. евро — «железнодорожники».

Теперь инсайдер Иван Карпов сообщает: москвичи и волжане договорились о полноценном бесплатном трансфере Марадишвили по схеме 1+1. Продлиться в команде сможет, если проведет за «красно-черных» 70% игр или по желанию владельца «Акрона» Павла Морозова.

Недавно писали, что Артем Дзюба и Сергей Песьяков попали в топ РПЛ по двум показателям.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше