Инсайдер Карпов: «Акрон» оформил бесплатный трансфер Константина Марадишвили

Стало известно, что 25-летний теперь полузащитник перешел в тольяттинский клуб на сезон с возможностью продления сотрудничества.
Напомним, ранее Константин Марадишвили прошел медобследование и провел несколько дней в расположении «молодых и звонких». Изначально тольяттинцы договорились с «Локомотивом» о бесплатной аренде.
При этом зарплата футболиста должна была составлять 70 тыс. евро (сейчас — около 6,5 млн рублей). Причем 21 тыс. евро перечисляют тольяттинцы, а 49 тыс. евро — «железнодорожники».
Теперь инсайдер Иван Карпов сообщает: москвичи и волжане договорились о полноценном бесплатном трансфере Марадишвили по схеме 1+1. Продлиться в команде сможет, если проведет за «красно-черных» 70% игр или по желанию владельца «Акрона» Павла Морозова.
