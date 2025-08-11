Врач рассказал, как выбрать наушники, чтобы не потерять слух

Отоларинголог Иван Лесков заявил, что наушники не являются главным источником проблем со слухом, но неправильное их использование может ускорить потерю слуха.
По словам специалиста, оптимальным выбором станут накладные модели с функцией шумоподавления. При подключении к телефону необходимо учитывать предупреждение о превышении безопасного уровня громкости. Врач советует уменьшать низкие частоты и повышать высокие, так как низкочастотные звуки на большой громкости быстрее повреждают реснички в слуховом аппарате.
Лесков отметил, что уличный и производственный шум могут быть опаснее музыки в наушниках. Он привел в пример исследование, проведенное в Судане в начале 2000-х годов: у людей старше 60 лет практически не наблюдалось тугоухости из-за отсутствия транспортного и промышленного шума. Эксперт рекомендует учитывать эти советы уже при покупке наушников.