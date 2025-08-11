Ричмонд
Врач рассказал, как выбрать наушники, чтобы не потерять слух

Врач дал комментарий изданию Pravda.ru и развеял мифы, связанные с накладными наушниками. Оказалось, что при соблюдении правил безопасности они не вредят слуху.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: https://ru.freepik.com

Отоларинголог Иван Лесков заявил, что наушники не являются главным источником проблем со слухом, но неправильное их использование может ускорить потерю слуха.

По словам специалиста, оптимальным выбором станут накладные модели с функцией шумоподавления. При подключении к телефону необходимо учитывать предупреждение о превышении безопасного уровня громкости. Врач советует уменьшать низкие частоты и повышать высокие, так как низкочастотные звуки на большой громкости быстрее повреждают реснички в слуховом аппарате.

Лесков отметил, что уличный и производственный шум могут быть опаснее музыки в наушниках. Он привел в пример исследование, проведенное в Судане в начале 2000-х годов: у людей старше 60 лет практически не наблюдалось тугоухости из-за отсутствия транспортного и промышленного шума. Эксперт рекомендует учитывать эти советы уже при покупке наушников.