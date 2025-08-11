На МАЗе выбрали неожиданный корпоративный талисман и уже дали ему редкое имя

На Минском автомобильном заводе выбрали собственный корпоративный талисман и уже даже дали ему необычное имя. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского автогиганта, продукция которого хорошо известно и востребована далеко за пределами республики. Отмечается, что голосование состоялось во внутренних чатах МАЗа, конкурс проходил в два этапа, а работники предприятия очень активно к нему подключились.
В конечном итоге, новым талисманом Минского автомобильного завода стал могучий зубр, который получил имя Маз Мазыч. При этом он представлен и в рабочей униформе, и деловом костюме.
Добавим, что непосредственным созданием и визуализацией зубра занимался официальный дистрибьютер МАЗ в России — компания «МАЗ-РУС». По задумке авторов, которую одобрил коллектив завода, Маз Мазыч символизирует сразу несколько качеств и характеристик: во-первых, производственную мощь производственного гиганта, во-вторых, его стойкость, и, наконец, в третьих, уверенность.
