На МАЗе выбрали неожиданный корпоративный талисман и уже дали ему редкое имя

На Минском автомобильном заводе выбрали собственный корпоративный талисман и уже даже дали ему необычное имя. Об этом сообщили в телеграм-канале белорусского автогиганта, продукция которого хорошо известно и востребована далеко за пределами республики. Отмечается, что голосование состоялось во внутренних чатах МАЗа, конкурс проходил в два этапа, а работники предприятия очень активно к нему подключились.