Семье школьника, которого бродячая собака укусила за щёку, выплатят компенсацию

Прокуратура Кировского округа Омска по обращению местной жительницы провела проверку. Ранее женщина пожаловалась на травмы, которые получил её восьмилетний сын после нападения бродячей собаки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В мае этого года на игровой площадке во дворе дома на улице Днепропетровской в Омске мальчика укусила бездомная собака за щёку. В результате ребёнок получил телесные повреждения, прошёл курс лечения в медицинском учреждении и пережил стресс, физическую боль и испуг.
Учитывая отсутствие владельца у животного и обязанности местных властей по обращению с безнадзорными собаками, прокурор Кировского округа подал иск в суд с требованием взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей в пользу пострадавшего ребёнка.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.