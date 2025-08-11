Семье школьника, которого бродячая собака укусила за щёку, выплатят компенсацию

В мае этого года на игровой площадке во дворе дома на улице Днепропетровской в Омске мальчика укусила бездомная собака за щёку. В результате ребёнок получил телесные повреждения, прошёл курс лечения в медицинском учреждении и пережил стресс, физическую боль и испуг.