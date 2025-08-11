Ричмонд
Семье школьника, которого бродячая собака укусила за щёку, выплатят компенсацию

Администрация Кировского округа должна выплатить 50 000 рублей пострадавшему.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Кировского округа Омска по обращению местной жительницы провела проверку. Ранее женщина пожаловалась на травмы, которые получил её восьмилетний сын после нападения бродячей собаки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В мае этого года на игровой площадке во дворе дома на улице Днепропетровской в Омске мальчика укусила бездомная собака за щёку. В результате ребёнок получил телесные повреждения, прошёл курс лечения в медицинском учреждении и пережил стресс, физическую боль и испуг.

Учитывая отсутствие владельца у животного и обязанности местных властей по обращению с безнадзорными собаками, прокурор Кировского округа подал иск в суд с требованием взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей в пользу пострадавшего ребёнка.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура будет контролировать его исполнение.