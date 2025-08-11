Путин отметил роль экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

«Ваша экспедиция, стартовавшая в 2014 году, объединяет сплочённую команду энергичных, неравнодушных людей, чувствующих личную ответственность за сбережение памяти о ратной истории нашей Родины, о подвиге защитников столицы, всех участников битвы за Москву, которая разворачивалась на Западном и других фронтах. На протяжении многих лет вы проводите поисковые работы в Калужской области, на местах жесточайших сражений Великой Отечественной войны, обустраиваете воинские захоронения, заботитесь о ветеранах, возвращаете потомкам бойцов и командиров героические страницы семейных историй», — говорится в послании.