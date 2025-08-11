Президент России помиловал осужденного 78-летнего жителя Ростовской области

Президент России Владимир Путин освободил от наказания осужденного 78-летнего жителя Ростовской области. Об этом рассказали в донской комиссии по вопросам помилования.
Мужчина несколько лет назад работал техническим директором на одном из научно-производственных предприятий региона. Его обвинили в имущественном преступлении и приговорили к пяти годам лишения свободы, также был назначен штраф в 300 тысяч рублей.
В ходатайстве о помиловании осужденный указал ряд важных обстоятельств по делу. Документы сначала рассмотрели областная комиссия и глава региона. После этого Владимир Путин, изучив дело, принял решение освободить мужчину по гуманным соображениям. Судимость при этом останется.
— Указ вступил в силу в субботу, осужденный уже находится на свободе. В ближайшее время члены комиссии проведут с ним встречу, чтобы определить нуждаемость в социальной адаптации. Также подготовили еще несколько материалов, заседание состоится 19 августа, — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Добавим, сейчас на рассмотрении у президента находятся еще шесть ходатайств от осужденных.
Подпишись на нас в Telegram.