Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала оптимальную температуру для еды

Регулярное употребление слишком горячей пищи и напитков способно серьезно навредить желудочно-кишечному тракту, заявил в интервью «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: https://ru.freepik.com

По мнению специалиста, первыми страдают рецепторы во рту — вкусовые и температурные. При контакте с чрезмерно горячей едой терморецепторы начинают доминировать, из-за чего вкусовые ощущения притупляются. Частое воздействие высокой температуры снижает чувствительность рецепторов и повреждает клетки слизистой оболочки.

Это приводит к ожогам пищевода и слизистой желудка, вызывающим болезненные ощущения при еде и глотании. При длительном влиянии высоких температур возможно образование рубцов в верхних отделах ЖКТ, что требует продолжительного лечения. Кроме того, горячая пища может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Зарубина рекомендует употреблять пищу при температуре не выше 40−42 градусов. При такой температуре ферменты пищеварительной системы работают оптимально и слизистая не повреждается.

«Даже при отсутствии явных симптомов вред уже может быть нанесен, — подчеркнула врач. — Контроль за температурой еды и напитков — важная часть заботы о здоровье ЖКТ».