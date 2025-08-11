Врач назвала оптимальную температуру для еды

По мнению специалиста, первыми страдают рецепторы во рту — вкусовые и температурные. При контакте с чрезмерно горячей едой терморецепторы начинают доминировать, из-за чего вкусовые ощущения притупляются. Частое воздействие высокой температуры снижает чувствительность рецепторов и повреждает клетки слизистой оболочки.
Это приводит к ожогам пищевода и слизистой желудка, вызывающим болезненные ощущения при еде и глотании. При длительном влиянии высоких температур возможно образование рубцов в верхних отделах ЖКТ, что требует продолжительного лечения. Кроме того, горячая пища может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Зарубина рекомендует употреблять пищу при температуре не выше 40−42 градусов. При такой температуре ферменты пищеварительной системы работают оптимально и слизистая не повреждается.
«Даже при отсутствии явных симптомов вред уже может быть нанесен, — подчеркнула врач. — Контроль за температурой еды и напитков — важная часть заботы о здоровье ЖКТ».