Врач назвала оптимальную температуру для еды

Это приводит к ожогам пищевода и слизистой желудка, вызывающим болезненные ощущения при еде и глотании. При длительном влиянии высоких температур возможно образование рубцов в верхних отделах ЖКТ, что требует продолжительного лечения. Кроме того, горячая пища может спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.