Красноярцы скупают юани

Отметим, что китайскую валюту приобретают клиенты не только для личного пользования, но и в качестве инвестиций. Доля таких приобретений составляет около 50% от общего объёма, что связано с ограничениями на операции с долларом и евро. Наиболее популярным номиналом являются купюры в 100 юаней, отметили в пресс-службе Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк».