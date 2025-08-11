Ричмонд
Красноярцы скупают юани

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продажа китайской валюты в регионе выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Источник: НИА Красноярск

Отметим, что китайскую валюту приобретают клиенты не только для личного пользования, но и в качестве инвестиций. Доля таких приобретений составляет около 50% от общего объёма, что связано с ограничениями на операции с долларом и евро. Наиболее популярным номиналом являются купюры в 100 юаней, отметили в пресс-службе Красноярского регионального филиала АО «Россельхозбанк».