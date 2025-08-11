Ричмонд
Известны районы, где в Приангарье ограничат мобильный интернет

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о замедлении мобильного интернета в ряде территорий в рамках антитеррористического законодательства.

Источник: Freepik

Скорость 3G и 4G будет ограничена до 256 Кбит/с, для голосовых вызовов останется доступным 2G. Проводной интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. Об этом сообщает сайт «ИрСити».

Где именно введут ограничения:

* Иркутский район: вблизи деревень Жердовка, Московщина и Максимовщина.

* Ангарск: в 2-километровой зоне вокруг Первого промышленного массива и Южного массива.

* Шелеховский район: в радиусе 2 километров от Иркутского алюминиевого завода (Индустриальная, 3а).

* Усольский район: около Михелевки.

* Жигаловский, Казачинско-Ленский и Усть-Кутский районы: на нескольких участках трассы Жигалово — Магистральный.

* Катангский район: возле объектов «Иркутской нефтяной компании».

* Аларский район: в 2-километровой зоне вокруг населенного пункта Головинское.

Владельцам магазинов в этих районах рекомендовано обеспечить возможность оплаты покупок через Wi-Fi.