Известны районы, где в Приангарье ограничат мобильный интернет

Скорость 3G и 4G будет ограничена до 256 Кбит/с, для голосовых вызовов останется доступным 2G. Проводной интернет и Wi-Fi продолжат работать без ограничений. Об этом сообщает сайт «ИрСити».
Где именно введут ограничения:
* Иркутский район: вблизи деревень Жердовка, Московщина и Максимовщина.
* Ангарск: в 2-километровой зоне вокруг Первого промышленного массива и Южного массива.
* Шелеховский район: в радиусе 2 километров от Иркутского алюминиевого завода (Индустриальная, 3а).
* Усольский район: около Михелевки.
* Жигаловский, Казачинско-Ленский и Усть-Кутский районы: на нескольких участках трассы Жигалово — Магистральный.
* Катангский район: возле объектов «Иркутской нефтяной компании».
* Аларский район: в 2-километровой зоне вокруг населенного пункта Головинское.
Владельцам магазинов в этих районах рекомендовано обеспечить возможность оплаты покупок через Wi-Fi.