Красноярцам напомнили о скрытой угрозе в банках с домашними соленьями

Эксперты предупреждают, что возбудитель ботулизма активизируется в герметично закрытых банках, где нет доступа кислорода, и при этом никак себя не проявляет: не меняет ни вкус, ни цвет, ни запах продукта. Банка при этом может даже не вздуваться.