Красноярцам напомнили о скрытой угрозе в банках с домашними соленьями

Это тяжелое заболевание поражает нервную систему и без своевременного лечения может привести к летальному исходу.
Эксперты предупреждают, что возбудитель ботулизма активизируется в герметично закрытых банках, где нет доступа кислорода, и при этом никак себя не проявляет: не меняет ни вкус, ни цвет, ни запах продукта. Банка при этом может даже не вздуваться.
Чтобы обезопасить себя, в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют не покупать домашние консервы, а также копченую рыбу или мясо на рынках и у случайных продавцов.
При домашнем консервировании специалисты советуют придерживаться строгих правил: использовать только свежие и тщательно промытые продукты, а также не нарушать рецептуру, уменьшая количество соли, уксуса или время тепловой обработки. Готовые заготовки следует хранить только в холодных местах — в холодильнике или погребе.
Ключевое правило безопасности, которое поможет разрушить токсин, если он все же образовался в банке, — кипячение содержимого консервов из «опасных» продуктов (грибы, мясо, рыба) в течение 15−20 минут непосредственно перед едой. Особенно важно соблюдать это правило, если консервы предназначены для детей.
Если после употребления домашних заготовок появились признаки недомогания, необходимо немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив, что вы ели консервы. Остатки продукта следует сохранить для лабораторного анализа.