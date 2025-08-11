В Краснодаре за сутки 30 раз фиксировали превышение опасного сероводорода

Основные нарушения отмечены в трех районах города. В Фестивальном микрорайоне на улице Атарбекова уровень опасного газа превышал норму 18 раз в период с 03:00 до 8:40 утра. В районе Городского сада, на улице Песчаной, экологи зафиксировали 9 превышений.