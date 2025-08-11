Ричмонд
В Краснодаре за сутки 30 раз фиксировали превышение опасного сероводорода

10 августа в Краснодаре зарегистрировали 30 случаев превышения допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Источник: Новая Кубань

Основные нарушения отмечены в трех районах города. В Фестивальном микрорайоне на улице Атарбекова уровень опасного газа превышал норму 18 раз в период с 03:00 до 8:40 утра. В районе Городского сада, на улице Песчаной, экологи зафиксировали 9 превышений.

В Юбилейном микрорайоне, на посту контроля на проспекте Чекистов, за сутки было отмечено три превышения ПДК.

Жители Краснодара снова сталкиваются с токсичными запахами и угрозой для здоровья, поскольку сероводород — опасный газ, способный вызывать головные боли и раздражение дыхательных путей.