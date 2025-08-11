На стройплощадку газопровода в Таре нагрянула прокуратура Омской области

Тарская межрайонная прокуратура Омской области провела контроль строительства газопровода. Сотрудники Тарской межрайонной прокуратуры Омской области в ходе рабочей поездки проконтролировали ход выполнения работ по строительству магистрального газопровода от ГРС «Большереченская» Большереченского района до ГРС «Тарская» Тарского района.
Специалистами надзорного ведомства был осмотрен комплекс возводимых сооружений, а также дана оценка текущему темпу строительства, плановым срокам завершения работ.
Кроме того, проведен опрос работников, задействованных на строительстве газопровода, по вопросам оплаты труда и трудового законодательства. По результатам проверки нарушений законодательства не выявлено. Ход строительства газопровода находится на постоянном контроле.