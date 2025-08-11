Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стройплощадку газопровода в Таре нагрянула прокуратура Омской области

Представители надзорного ведомства проверили ход выполнения работ на объекте.

Источник: Комсомольская правда

Тарская межрайонная прокуратура Омской области провела контроль строительства газопровода. Сотрудники Тарской межрайонной прокуратуры Омской области в ходе рабочей поездки проконтролировали ход выполнения работ по строительству магистрального газопровода от ГРС «Большереченская» Большереченского района до ГРС «Тарская» Тарского района.

Специалистами надзорного ведомства был осмотрен комплекс возводимых сооружений, а также дана оценка текущему темпу строительства, плановым срокам завершения работ.

Кроме того, проведен опрос работников, задействованных на строительстве газопровода, по вопросам оплаты труда и трудового законодательства. По результатам проверки нарушений законодательства не выявлено. Ход строительства газопровода находится на постоянном контроле.