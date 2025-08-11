Рыбак достал 700-летний средневековый меч из реки в Польше

Длина меча составляет около 79 см. Он сохранился почти полностью, включая характерную головку-шар и крест на клинке — подпись кузнеца, который его изготовил.
Рыбак передал находку организации по сохранению памятников согласно польскому законодательству. Меч сразу же передали в Мастерскую металлоконсервации Государственного археологического музея. Там специалисты приступят к тщательной реставрации.
Процесс восстановления включает в себя радиационную визуализацию, 6-недельное «ванночное» очищение для удаления вредных хлоридов, тщательное ополаскивание для балансировки pH и механическую очистку от песка и грунта. После этого меч покроют защитным слоем и передадут археологам для дальнейших исследований.
По словам главного специалиста Анны Магдалины Лань, меч относится к