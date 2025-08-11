Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбак достал 700-летний средневековый меч из реки в Польше

Рыбак на реке Висла в Польше выловил уникальный артефакт — средневековый меч возрастом примерно 700 лет. Об интересном случае написали в журнале People.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Длина меча составляет около 79 см. Он сохранился почти полностью, включая характерную головку-шар и крест на клинке — подпись кузнеца, который его изготовил.

Рыбак передал находку организации по сохранению памятников согласно польскому законодательству. Меч сразу же передали в Мастерскую металлоконсервации Государственного археологического музея. Там специалисты приступят к тщательной реставрации.

Процесс восстановления включает в себя радиационную визуализацию, 6-недельное «ванночное» очищение для удаления вредных хлоридов, тщательное ополаскивание для балансировки pH и механическую очистку от песка и грунта. После этого меч покроют защитным слоем и передадут археологам для дальнейших исследований.

По словам главного специалиста Анны Магдалины Лань, меч относится к XIII—XIV вв.екам — периоду основания Варшавы. Благодаря кресту на клинке удастся точнее определить дату изготовления. Но из-за того, что оружие было найдено в реке, отсутствует контекст: других артефактов поблизости не обнаружено.