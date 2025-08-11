Регулярные рейсы на «Метеор 120Р» откроют для дончан в 2026 году

Как отметило Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева») в своих социальных сетях, ходовые и швартовые испытания «Метеора» полностью завершены, соответствие судна требованиям безопасности подтверждают подготовленные и выданные документы.