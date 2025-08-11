Ричмонд
Регулярные рейсы на «Метеор 120Р» откроют для дончан в 2026 году

Ростовская область, 11 августа 2025. DON24.RU. «Метеор 120Р» начнет регулярно курсировать в Ростовской области в следующем году. Об этом РБК Ростов сообщили в судоходной компании.

Источник: Don24.ru

«До конца навигации в этом году “Метеор 120Р” будет перевозить пассажиров в тестовом режиме для формирования расписания», — пишет источник.

Ранее транспорт планировали запустить в августе этого года. Предполагаемый маршрут — Таганрог — Романовская с остановками в Ростове и Семикаракорске. Сейчас судно находится в Нижнем Новгороде на производственной площадке.

Как отметило Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева») в своих социальных сетях, ходовые и швартовые испытания «Метеора» полностью завершены, соответствие судна требованиям безопасности подтверждают подготовленные и выданные документы.

