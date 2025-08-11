Регулярные рейсы на «Метеор 120Р» откроют для дончан в 2026 году

«До конца навигации в этом году “Метеор 120Р” будет перевозить пассажиров в тестовом режиме для формирования расписания», — пишет источник.
Ранее транспорт планировали запустить в августе этого года. Предполагаемый маршрут — Таганрог — Романовская с остановками в Ростове и Семикаракорске. Сейчас судно находится в Нижнем Новгороде на производственной площадке.
Как отметило Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева») в своих социальных сетях, ходовые и швартовые испытания «Метеора» полностью завершены, соответствие судна требованиям безопасности подтверждают подготовленные и выданные документы.
