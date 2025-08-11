Ричмонд
Мизулина предложила рассказывать школьникам о финансовой грамотности

Мизулина: школьникам нужны темы о финграмотности в рамках «Разговоров о важном».

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 11 авг — РИА Новости. Многие школьники, их родители хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе уроков «Разговоры о важном», рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Мизулина днем в понедельник в Перми участвует во встрече со школьниками, учащимися колледжей, студентами в «Доме молодежи». Во время беседы ее спросили, не планирует ли она стать лектором в ходе записи уроков «Разговоры о важном».

«Пока такого предложения не было от организаторов, который делают этот цикл уроков (“Разговоры о важном” — ред.). Судя по письмам, достаточно обсуждаемая тема… Многие (в том числе родители школьников — ред.) хотят видеть темы, связанные с финансовой грамотностью, в ходе “Разговоров о важном”. Многие хотят больше тем, связанных с травлей», — сказала Мизулина.

Она отметила, что в некоторых случаях уроки из этого цикла выглядят скучными, педагоги ограничиваются включением презентации. Поэтому учителям нужно помогать, обучать их, как проводить «Разговоры о важном» в том формате, который школьникам был бы интересен.

