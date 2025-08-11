Экс-гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов умер на 45-м году жизни

За свою карьеру музыкант успел поработать с ключевыми фигурами российской поп-сцены. В его творческом багаже — сотрудничество с Elvira T, участие в проектах MBAND и «ВИА Гра», а также работа в составе коллектива Стаса Михайлова. Причины смерти артиста на данный момент не раскрываются.