Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов умер на 45-м году жизни

Скоропостижно скончался 44-летний гитарист Роман Ефанов, известный по работе с популярными российскими исполнителями.

Скоропостижно скончался 44-летний гитарист Роман Ефанов, известный по работе с популярными российскими исполнителями. О печальном событии сообщил в своем блоге певец Анатолий Цой, ограничившись лаконичной фразой: «Ушёл из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом».

Ефанов, уроженец Таганрога, начал профессиональную музыкальную деятельность в необычно раннем возрасте — уже в 12 лет. Он получил комплексное образование в Российской академии музыки имени Гнесиных, где освоил несколько специальностей: гитарное мастерство, фортепиано, ударные инструменты и дирижерское искусство.

За свою карьеру музыкант успел поработать с ключевыми фигурами российской поп-сцены. В его творческом багаже — сотрудничество с Elvira T, участие в проектах MBAND и «ВИА Гра», а также работа в составе коллектива Стаса Михайлова. Причины смерти артиста на данный момент не раскрываются.