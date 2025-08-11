Экс-гитарист Стаса Михайлова и MBAND Роман Ефанов умер на 45-м году жизни

Скоропостижно скончался 44-летний гитарист Роман Ефанов, известный по работе с популярными российскими исполнителями. О печальном событии сообщил в своем блоге певец Анатолий Цой, ограничившись лаконичной фразой: «Ушёл из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом».
Ефанов, уроженец Таганрога, начал профессиональную музыкальную деятельность в необычно раннем возрасте — уже в 12 лет. Он получил комплексное образование в Российской академии музыки имени Гнесиных, где освоил несколько специальностей: гитарное мастерство, фортепиано, ударные инструменты и дирижерское искусство.
За свою карьеру музыкант успел поработать с ключевыми фигурами российской поп-сцены. В его творческом багаже — сотрудничество с Elvira T, участие в проектах MBAND и «ВИА Гра», а также работа в составе коллектива Стаса Михайлова. Причины смерти артиста на данный момент не раскрываются.