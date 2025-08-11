В Новосибирске запустят электрички и автобусы до «Технопрома-2025»

В Новосибирске будут работать дополнительные электрички и автобусы для гостей форума «Технопром-2025». Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.
— До основной площадки форума «Технопром» из центра Новосибирска, а также с площади Маркса можно будет быстро добраться на автобусе или электричке — будут введены дополнительные транспортные мощности, — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.
Время отправления автобуса от станции «Обь»: 9.10, 10.20, 11.20, 13.45, 14.40. Время отправления в обратном направлении от Экспоцентра: 11.40, 12.35, 13.20, 14.00, 16.30, 17.10, 18.10. Время в пути — 10 минут.
Помимо этого для гостей будет работать маршрут № 111Э «Вокзал “Новосибирск-Главный” — аэропорт “Толмачево” и № 112 “метро “Площадь Маркса” — аэропорт “Толмачево”.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что Новосибирская область полностью готова к проведению форума «Технопром-2025». В этом году на площадках форума пройдут десятки деловых, образовательных и культурных событий.