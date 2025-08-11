Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила о неработающих в Перми звонках в Telegram и рассказала о том, как ей удалось пообщаться с её возлюбленным Ярославом Дроновым (певец SHAMAN).
Ситуацию с работой мессенджеров Мизулина осветила в своём телеграм-канале. Она уже жаловалась на перебои с работой Telegram 10 августа, когда прилетела в Пермь. Тогда общественника говорила, что у неё плохо загружается видеоконтент. Теперь она заявила о неработающих звонках.
«У меня в Перми не работают вообще звонки в WhatsApp и Telegram. Поэтому сегодня утром с Ярославом сначала общались по обычной связи, а потом затестили видеозвонок в MAX. Очень даже, качеством ничем не уступает», — написала Екатерина Мизулина.
После этого поста ей пришло сообщение от подписчика, уличившего её в рекламе. Однако Мизулина опровергла обвинения.
«У меня в канале никогда не было и не будет рекламы. Все это прекрасно знают. Я не люблю рекламу как таковую, особенно контекстную», — написала она.
Екатерина Мизулина сказала, что просто поделилась впечатлениями от опробованного мессенджера.
«Высказала свое мнение. Я его никому не навязываю. Выбор всегда за вами. Буду ли дальше пользоваться мессенджером — покажет время. Пробую и смотрю, делюсь впечатлениями», — заявила Мизулина.
Напомним, 11 августа общественница встретилась с пермскими школьниками, студентами и педагогами. Екатерина Мизулина вышла в зал под песню SHAMAN а, а отвечая на вопросы, призналась, что болеет за его участие в «Интервидении».