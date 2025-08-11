В Красноярске продают мощный BMW X5 M 2020 года

BMW X5 M — высокопроизводительный внедорожник премиум-класса из линейки M-моделей BMW, сочетающий в себе мощность, технологичность и роскошь. Автомобиль представлен в максимальной комплектации и идеально подходит для тех, кто ценит динамику, комфорт и индивидуальность. По словам продавца, машина находится в отличном состоянии и готова к активной эксплуатации.