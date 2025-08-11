В Красноярске продают мощный BMW X5 M 2020 года

На популярной торговой площадке Авито появилось выгодное предложение для ценителей премиальных автомобилей — BMW X5 M 2020 года выпуска с пробегом 64 560 км. Автомобиль выставлен на продажу за 10 950 000 рублей.
BMW X5 M — высокопроизводительный внедорожник премиум-класса из линейки M-моделей BMW, сочетающий в себе мощность, технологичность и роскошь. Автомобиль представлен в максимальной комплектации и идеально подходит для тех, кто ценит динамику, комфорт и индивидуальность. По словам продавца, машина находится в отличном состоянии и готова к активной эксплуатации.
Сердце модели — мощный V8 объемом 4,4 литра с двойным турбонаддувом. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач гарантирует быстрое и плавное переключение передач. Спортивная подвеска M (M Adaptive Suspension) адаптируется к дорожным условиям, обеспечивая отличную управляемость и уверенное поведение на трассе и в поворотах. Полный привод оптимизирован для максимального сцепления с дорогой и высокой динамики.
Салон автомобиля выполнен из премиальной кожи Merino. В оснащение входит аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond премиум-класса с объемным и детализированным звучанием. Интерьер украшен элементами из карбона. Климат-контроль оснащен системой фильтрации воздуха. Владелец дополнительно сделал полную шумоизоляцию.
Информационно-развлекательная система воспроизводит MP3 и видео, поддерживает GPS-навигацию и управление кнопками на руле. Удобный интерфейс iDrive обеспечивает легкий доступ ко всем функциям.
Кузов автомобиля обтянут матовой полиуретановой пленкой, защищающей от сколов, царапин и выгорания. Матовое покрытие придает агрессивный внешний вид.