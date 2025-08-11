В Прикамье прошел VII всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья»

По благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, при поддержке губернатора Пермского края, 9 августа на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VII всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья».
Фестиваль предварила Божественная литургия в Крестовоздвиженском соборе Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря, которую в этот день совершил глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский. архипастырю сослужили секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка, священнослужители Пермской и Соликамской епархий Русской Православной Церкви.
За богослужением молились настоятельница Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего монастыря игумения София (Силина) и настоятельницы монастырей Пермской и Соликамской епархий.
На богослужении присутствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров и губернатор Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин.
Во время богослужения в храме пребывал ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, доставленный в пределы Пермской епархии из Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего женского монастыря.
По окончании Божественной литургии было совершено соборное славление перед святыней.
Затем глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский поздравил всех молящихся с праздником и со значимым событием для всех жителей Пермского края — принесением мощей Мирликийского святителя.
Гостям фестиваля была представлена многообразная программа: «Колокольный перезвон» с выступлениями и мастер-классами лучших звонарей России, «Дом иконы и живописи» с выставкой иконописной мастерской «Добро» и экспозицией прикамских художников религиозной живописи, «Ремесленный двор» с мастер-классами и выставками декоративно-прикладного искусства, «Фольклорная деревня» с атмосферой русской глубинки, «Терем русских игр» с программой возрождения семейных ценностей через игры и сказки православных народов, «Русская кухня» с демонстрацией монастырских рецептов и угощением национальными блюдами Прикамья. В течение всего дня работала традиционная Белогорская ярмарка, где можно было приобрести изделия мастеров Урала.
В рамках фестиваля выступили специальные гости, представляющие традиционную русскую культуру. В их числе были: архимандрит Гермоген (Еремеев), при жизни Людмилы Зыкиной он являлся духовным наставником певицы и прошел совместно с ней длинный путь творческого и духовного роста; Антон и Виктория Макарские — один из самых крепких творческих союзов в нашей стране; насельник Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря, победитель телевизионного шоу «Голос» иеромонах Фотий (Мочалов).
Кроме того, в программе фестиваля приняли участие Ижевский камерный хор им. П. И. Чайковского, Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, ансамбль солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет», вокальная группа «Иваны», народный ансамбль уральского танца «Камушка», вокальный дуэт «Благо».
Для гостей было организовано многообразие интерактивных площадок, представляющих православную культуру.
В этом году, не смотря на дождливую погоду, фестиваль посетило 20 тысяч человек, а к мощам святителя Николая Чудотворца за девять дней пребывания святыни в Пермской епархии поклонилось 140 тысяч человек.