В Прикамье прошел VII всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья»

Гостям фестиваля была представлена многообразная программа: «Колокольный перезвон» с выступлениями и мастер-классами лучших звонарей России, «Дом иконы и живописи» с выставкой иконописной мастерской «Добро» и экспозицией прикамских художников религиозной живописи, «Ремесленный двор» с мастер-классами и выставками декоративно-прикладного искусства, «Фольклорная деревня» с атмосферой русской глубинки, «Терем русских игр» с программой возрождения семейных ценностей через игры и сказки православных народов, «Русская кухня» с демонстрацией монастырских рецептов и угощением национальными блюдами Прикамья. В течение всего дня работала традиционная Белогорская ярмарка, где можно было приобрести изделия мастеров Урала.