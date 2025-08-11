Выяснилось, как возраст и пол определяет реакцию на негативные комменты в сети

Учёные Уорикского университета (Великобритания) выявили возрастные различия в реакции на интернет-комментарии. В ходе эксперимента 128 участников разных возрастных групп (18−73 года) размещали посты на специальной платформе, получая в ответ заранее подготовленные комментарии различной эмоциональной окраски.
Исследование, опубликованное в Scientific Reports, продемонстрировало чёткую возрастную динамику: испытуемые старшего возраста (50+ лет) показали значительно меньшую эмоциональную реакцию на негативные отзывы по сравнению с молодыми участниками (18−30 лет). При этом у всех возрастных групп отмечалось повышение уровня тревожности после получения отрицательных комментариев.
Особый интерес представляют гендерные различия: мужчины всех возрастов демонстрировали более выраженную реакцию на любые типы комментариев. У них фиксировался повышенный уровень тревожности и эмоционального возбуждения независимо от тональности получаемых отзывов. Женщины же оказались более устойчивыми к нейтральным и позитивным комментариям.