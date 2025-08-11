Выяснилось, как возраст и пол определяет реакцию на негативные комменты в сети

Исследование, опубликованное в Scientific Reports, продемонстрировало чёткую возрастную динамику: испытуемые старшего возраста (50+ лет) показали значительно меньшую эмоциональную реакцию на негативные отзывы по сравнению с молодыми участниками (18−30 лет). При этом у всех возрастных групп отмечалось повышение уровня тревожности после получения отрицательных комментариев.