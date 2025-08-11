На трассе Челябинск — Казахстан испытали оборудование для ровных дорог

Во время работ по расширению трассы А-310 на участке под Еманжелинском дорожники протестировали инновационный статический плотномер с гидростанцией отечественного производства. Новый комплекс поможет дорожникам заранее оценивать прочность грунта и покрытия и решит проблему колееобразования, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».