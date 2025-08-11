На трассе Челябинск — Казахстан испытали оборудование для ровных дорог

Во время работ по расширению трассы А-310 на участке под Еманжелинском дорожники протестировали инновационный статический плотномер с гидростанцией отечественного производства. Новый комплекс поможет дорожникам заранее оценивать прочность грунта и покрытия и решит проблему колееобразования, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Испытания провели ФГБУ «Росдортехнология» и подрядная организация, выполняющая капитальный ремонт участка км 53 — км 77 с расширением до четырёх полос.
Прибор автоматически определяет деформационные свойства грунта и дорожных слоёв по методикам ГОСТ, исключая человеческий фактор. Благодаря калибровке в условиях, близких к реальным, результаты получаются максимально точными.
Система фиксирует, как покрытие реагирует на давление опорной плиты, и рассчитывает модуль упругости, модуль деформации и степень уплотнения. Это позволяет прогнозировать, выдержит ли дорога заданную интенсивность движения и избежать колейности в период эксплуатации.
Разработчики отмечают, что колееобразование — один из самых частых дефектов дорог, влияющий на безопасность и комфорт движения. Новая технология позволит эффективнее планировать ремонт и продлевать срок службы трасс.