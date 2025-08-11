Студентам УрФУ с 1 сентября увеличат стипендии

Напомним, что средства на стипендии вузам ежегодно фиксирует стипендиальный фонд. В конце июня новый ректор УрФУ Илья Обабков заявил, что в ближайшее время повышения стипендий ожидать не стоит. Речь шла об увеличении размера до прожиточного минимума, что, по мнению ректора, создало бы весомую нагрузку на федеральный бюджет.