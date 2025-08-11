Студентам УрФУ с 1 сентября увеличат стипендии

Соответствующее постановление подписал и.о. ректора вуза Дмитрий Бугров.
Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, в документе указаны суммы без регионального коэффициента, который составляет 15%. Согласно этой информации, студенты 1-го курса на бакалавре и специалитете смогут получать 2 тыс. 558 ₽ 98 коп вместо 2 тыс. 378 ₽ 20 коп.
По итогам прохождения первой промежуточной аттестации, студенты 1 курса (2-го семестра), а также студенты 2−6 курсов бакалавра и специалитета смогут получать 3 тыс. 326 ₽ 26 коп. вместо 3 тыс. 91 ₽ 20 коп. Магистрантам будут ежемесячно выплачивать стипендию в размере 4 тыс. 863 ₽ 12 коп вместо 4 тыс. 519 ₽ 50 коп.
Академическая стипендия студентам, сдавшим последнюю промежуточную аттестацию на «отлично», будет составлять: 4 тыс. 863 ₽ 12 коп. вместо 4 тыс. 519 ₽ 50 коп. для бакалавриата и специалитета и 7 тыс. 165 ₽ 88 коп. вместо 6 тыс. 659 ₽ 65 коп. для магистратуры.
Социальная стипендия также будет увеличена с 3 тыс. 608 ₽ 75 коп. до 3 тыс. 883 ₽ 9 коп.
Напомним, что средства на стипендии вузам ежегодно фиксирует стипендиальный фонд. В конце июня новый ректор УрФУ Илья Обабков заявил, что в ближайшее время повышения стипендий ожидать не стоит. Речь шла об увеличении размера до прожиточного минимума, что, по мнению ректора, создало бы весомую нагрузку на федеральный бюджет.
Он также напомнил, что помимо стипендий от вуза есть большое количество именных и социальных, в том числе от компаний-партнеров университета, которые гораздо выше прожиточного минимума.