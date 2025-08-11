«Сколька бацяноў, нiколi ў жызнi стока не вiдзеў». Белорус опубликовал видео целого поля аистов и восхитил TikTok

Белорус покорил TikTok целым полем аистов, набрав более 177,8 тысячи просмотров.
Вероятно, мужчина работает в поле. Он подчеркивает, что никогда не видел такого количества аистов. По словам белоруса, птицы на поле и спереди, и сзади. Видео уже успело набрать 177,8 тысячи просмотров. Кроме того, его активно комментируют пользователи — 1022.
«Собираются на вылет!!! Вернитесь только к нам, в следующем году, все вместе, дружненько!!!» — написал один из пользователей.
Еще одна из пользовательниц написала, что такое поле можно увидеть только в Беларуси.
Тем временем в Щучинском районе 77-летняя белоруска спасла и выходила аистят, выпавших из гнезда, и покорила интернет: «Бацянчыкi!».
Кстати, кукурузу рекордного размера 3,62 метра в высоту вырастили в Беларуси.
А еще синоптики предупредили о похолодании ночью до +6 градусов в Беларуси.