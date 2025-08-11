Ричмонд
В Петербурге на зеленой ветке метро ускорят движение поездов

С 11 августа на Линии 3 Петербургского метрополитена в часы пик уменьшат интервалы между поездами. Это связано с ограничением движения наземного транспорта по участкам Невского проспекта в период ремонта.

За счет увеличения парности поездов в утренние и вечерние часы интервал сократится до 2:00—2:45 минут. В подземке рассчитывают, что это поможет разгрузить станции и сделать поездки более комфортными.

Ранее мы писали о том, что на ремонт составов метро Петербурга потратит еще 3 млн рублей.