В Петербурге на зеленой ветке метро ускорят движение поездов

С 11 августа на Линии 3 Петербургского метрополитена в часы пик уменьшат интервалы между поездами. Это связано с ограничением движения наземного транспорта по участкам Невского проспекта в период ремонта.
За счет увеличения парности поездов в утренние и вечерние часы интервал сократится до
Ранее мы писали о том, что на ремонт составов метро Петербурга потратит еще 3 млн рублей.