Галка-мутант живёт на севере Петербурга. Взгляните в её глаза удивительного цвета

Белую галку петербуржцы заметили около станции метро «Академическая» в начале лета, а кто-то видел похожую и зимой. В выходные ее нашел и Антон Кубышкин. Любопытно, что она держится рядом со стаей, то есть сородичи ее не прогоняют.
В норме галки чёрные. Даже название их, по одной из версий, восходит к праславянскому корню *galъ, что означает «чёрный». Эту птицу назвать альбиносом нельзя: глаза у нее не красные, как у альбиносов, а голубые, как у остальных галок. Частичная потеря пигментации называется лейкизм. Носители этой мутации, как правило, сохраняют нормальный цвет глаз, а иногда отчасти и окраску. В Петербурге таких птиц время от времени встречают, например в Купчино жили две белые вороны, а в Малой Невке — белая утка.
Лейкизм встречается не только у птиц, но и у животных. Несколько лет назад в Финляндии заметили лося с этой мутацией — белого.