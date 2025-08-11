Галка-мутант живёт на севере Петербурга. Взгляните в её глаза удивительного цвета

В норме галки чёрные. Даже название их, по одной из версий, восходит к праславянскому корню *galъ, что означает «чёрный». Эту птицу назвать альбиносом нельзя: глаза у нее не красные, как у альбиносов, а голубые, как у остальных галок. Частичная потеря пигментации называется лейкизм. Носители этой мутации, как правило, сохраняют нормальный цвет глаз, а иногда отчасти и окраску. В Петербурге таких птиц время от времени встречают, например в Купчино жили две белые вороны, а в Малой Невке — белая утка.