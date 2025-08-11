Более 54 тонн мяса экспортировали из Ростовской области в Сербию и Китай

С 28 июля по 1 августа 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили две партии мяса птицы общим весом 54,6 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Товар отправили в Сербию (27 тонн) и Китай (27,6 тонны). Лабораторные исследования подтвердили безопасность и качество мяса. Проверка показала, что продукция соответствует требованиям стран-импортеров, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Происхождение товара также проверили через систему «Меркурий». Нарушений не выявили. Разрешение на вывоз оформили через автоматизированную систему «Аргус».
