Более 54 тонн мяса экспортировали из Ростовской области в Сербию и Китай

Крупные партии мяса птицы поставили в две страны из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 28 июля по 1 августа 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили две партии мяса птицы общим весом 54,6 тонны. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Товар отправили в Сербию (27 тонн) и Китай (27,6 тонны). Лабораторные исследования подтвердили безопасность и качество мяса. Проверка показала, что продукция соответствует требованиям стран-импортеров, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Происхождение товара также проверили через систему «Меркурий». Нарушений не выявили. Разрешение на вывоз оформили через автоматизированную систему «Аргус».

