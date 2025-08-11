В Минздраве оценили ситуацию с лихорадкой чикунгунья

Ранее в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили РИА Новости, что случаи местной передачи чикунгуньи уже обнаружены во Франции и Италии, этот вирус распространяется по всему миру, подвергая риску 5,6 миллиарда человек. Также ранее сообщалось, что с 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Большая часть случаев — 2770 — выявили в городе Фошань.