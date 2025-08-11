«Акрон» и ЦСКА встретятся в матче группы D Кубка России по футболу 12 августа

Тольяттинцы примут «армейцев» во вторник вечером на «Солидарность Самара Арене» (6+).
Подопечные Заура Тедеева и москвичи делят первую строчку в группе D. Ранее «красно-черные» вырвали три очка в игре с «Балтикой» на последних минутах — 2:1. Дубль оформил Жилсон Беншимол. За калининградский клуб забил Тентон Йенне.
ЦСКА с таким же счетом взял вверх на своем поле над «Локомотивом». За хозяев забили Милан Гайич и Кирилл Глебов. За «железнодорожников» — Алексей Батраков с пенальти.
«Молодые и звонкие» встречались с «армейцами» дважды. Оба раза в чемпионате. Все матчи остались за москвичами. 24 августа 2024-го всухую разгромили волжан со счетом 4:0, а 16 марта 2025-го одолели с разницей в один мяч — 2:1.
За кем останется эта игра и первое место в группе? Узнаем 12 августа. Команды стартуют в 17:15 по местному времени (6+).
Недавно инсайдер Иван Карпов сообщил, что тольяттинцы оформили полноценный трансфер Константина Марадишвили.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.