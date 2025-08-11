Маршруты омских трамваев вновь укоротят в вечернее время

Из-за ремонта движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского посёлка ограничат. Транспорт будет ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Об этом омичей предупредили в департаменте транспорта Омска.
Действовать ограничения будут по следующему графику:
- с 20:30 11 августа до 5:30 12 августа;
- с 20:30 13 августа до 5:30 14 августа;
- с 20:30 15 августа до 5:30 16 августа.
Работы проводятся на участке трамвайных путей по улице Челюскинцев, от улицы 5-я Северная до улицы 8-я Восточная.