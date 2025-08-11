Маршруты омских трамваев вновь укоротят в вечернее время

Из-за ремонта движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского посёлка ограничат. Транспорт будет ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная». Об этом омичей предупредили в департаменте транспорта Омска.