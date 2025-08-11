Двое уфимцев предстанут перед судом за разбойное нападение

Согласно версии следствия, мужчины решили напасть на соседа по коммунальной квартире одного из них, чтобы заполучить деньги. Обвиняемые выпили вместе с потерпевшим, а после стали бить его по голове и телу. Они требовали перевести им 10 тысяч рублей. Когда потерпевший не смог зайти в банковское приложение, мужчины разогрели электрическую плитку и пытали ей жертву.