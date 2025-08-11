В Сколково показали наземную платформу «Аргус» с дронами «НСУ ГЕРМЕС 2.0»

В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025» в Сколково представили наземную платформу «Аргус» с интегрированными дронами. Презентацию провёл Фонд поддержки проектов НТИ совместно с ГЛОНАСС, пишет ТАСС.
Система демонстрирует концепцию цифрового бесшовного неба, где все элементы от земли до космоса работают в едином цифровом пространстве. В ходе тестирования платформа успешно получала данные со спутников и на их основе автоматически формировала задания для дронов.
Как пояснила директор по управлению проектами Фонда НТИ Наталья Эрдем, система предлагает гибкие решения под конкретные задачи. Для крупных объектов предусмотрена сеть дронопортов, для специальных задач подбираются соответствующие модели беспилотников. Все операции осуществляются через единый интерфейс.
Особенностью системы является полная автоматизация процессов — дроны выполняют полёты только по командам платформы. Обслуживание и сопровождение реализовано по принципу «одного окна» для всех участников пилотного проекта.