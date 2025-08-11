Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 11 августа

Николай появился на свет в конце III века в богатой семье греческой колонии Малой Азии. Сразу после рождения, по преданию, он исцелил свою мать. При крещении младенец три часа стоял без поддержки, отдавая честь Святой Троице. Уже в колыбели вел строгий пост: по средам и пятницам пил материнское молоко лишь раз в день — после вечерней молитвы родителей.