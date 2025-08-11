Рождество святителя Николая Чудотворца празднуют православные 11 августа

Православные отмечают Рождество святителя Николая 11 августа.
Николай появился на свет в конце III века в богатой семье греческой колонии Малой Азии. Сразу после рождения, по преданию, он исцелил свою мать. При крещении младенец три часа стоял без поддержки, отдавая честь Святой Троице. Уже в колыбели вел строгий пост: по средам и пятницам пил материнское молоко лишь раз в день — после вечерней молитвы родителей.
С раннего возраста он усердно изучал Священное Писание, проводил дни в храме, а ночи — в молитве и чтении. Николай всегда помогал нуждающимся, а повзрослев, раздал всё своё состояние бедным, выбрав жизнь аскета и посвятив себя служению людям.
Став священником в тяжёлые для христиан времена правления Диоклетиана и Максимиана, он продолжал укреплять веру. Позднее, будучи епископом Миры (ныне территория Турции), боролся с язычеством и ересями, совершал проповеди и чудеса.
После кончины в Мире его мощи тайно перевезли в Бари, где для них построили базилику святого Николая. Верующие приписывают им многочисленные чудеса. Часть реликвий находится в Венеции на острове Лидо.

