«Вы были нам лучшим другом»: в Омске скоропостижно скончался бывший директор детского лагеря

Вчера, 10 августа, паблик «Вожатский отряд “ВМЕСТЕ” соцсети “Вконтакте” поделился печальной информацией о смерти бывшего директора ДОЛ “Лесная Поляна” Дмитрия Емельянова.
«9 августа не стало экс директора детского лагеря “Лесная поляна” Дмитрия Николаевича Емельянова. Дмитрий Николаевич был добрым и отзывчивым человеком, много лет отдал работе с детьми. Для вожатых он всегда был настоящим другом и наставником, готов был делиться опытом и всегда приходил на помощь. Мы скорбим, мы потеряли не просто настоящего руководителя, наставника, мы потеряли друга…», — говорится на странице сообщества.
Некролог не оставил равнодушными омичей. Комментирующие печальную новость писали об искренней доброжелательности руководителя лагеря, упоминая, что дети полюбили «Лесную Поляну» во многом благодаря этому человеку. «Его главной чертой характера был оптимизм и огромная любовь к своему делу», — сообщили омичи, лично знавшие Дмитрия Емельянова.
Редакция «КП в Омске» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Емельянова.