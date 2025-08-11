«Вы были нам лучшим другом»: в Омске скоропостижно скончался бывший директор детского лагеря

«9 августа не стало экс директора детского лагеря “Лесная поляна” Дмитрия Николаевича Емельянова. Дмитрий Николаевич был добрым и отзывчивым человеком, много лет отдал работе с детьми. Для вожатых он всегда был настоящим другом и наставником, готов был делиться опытом и всегда приходил на помощь. Мы скорбим, мы потеряли не просто настоящего руководителя, наставника, мы потеряли друга…», — говорится на странице сообщества.